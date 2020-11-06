Kaymakam Deniz Pişkin, yol çalışmalarını inceledi

Köylere daha iyi hizmet vermek ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Tosya ilçesinde köy yollarında iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Kastamonu İl Özel İdaresi Çalışma Programı kapsamında ilçeye bağlı köy yollarına rotmiks çalışmaları yapılıyor. Kaymakam Deniz Pişkin köy yollarında yapılan iyileştirme çalışmalarını yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak amacıyla bölgeye gitti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Deniz Pişkin incelemelerini tamamlamasının ardından yaptığı açıklamada; İl Özel İdaresi Çalışma Programı kapsamında ilçemiz için planan 900 ton rotmiks (yama) malzemesinin ilçemiz köy yollarına serilimi sürüyor. Bugün Ermelik, Aşağıberçin ve Yukarıberçin grup köy yoluna serilimi yapılan 70 ton yama malzemesinin çalışmalarını yerinde gördük” diye konuştu.