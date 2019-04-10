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Kaymakam Deniz Pişkin'den şehit polisin ailesine ziyaret

Kastamonu Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Türk Polis Teşkilatının 174’üncü Kuruluş Yıl Dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası vesilesiyle Şehit Özel Harekât Polisi Celal Yavuz’un ailesini ziyaret etti.

Kastamonu Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası vesilesiyle Şehit Özel Harekât Polisi Celal Yavuz'un ailesini ziyaret etti.


Türk Polis Teşkilatının 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümünde Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Şehit Özel Harekat Polisi Celal Yavuz'un ailesine konuk oldu. Devletin ve milletin, şehitlerin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğini ifade eden Kaymakam Deniz Pişkin; şehidimizin babası Bilal Yavuz'un elini öperek ihtiyaçlarını sordu. Ziyarete İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir ve emniyet personeli katıldı.

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