İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Deniz Pişkin'in kamu kurumlarındaki mesai denetimleri sürüyor

Kastamonu’nun Tosya İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede faaliyet gösteren kamu kurumlarına yönelik mesai denetimlerine devam ediyor.

Kastamonu'nun Tosya İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede faaliyet gösteren kamu kurumlarına yönelik mesai denetimlerine devam ediyor.


Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, kamu kurumlarındaki mesai denetimlerini sürdürüyor. Tosya Tapu Müdürlüğünde mesai denetimi gerçekleştiren Kaymakam Deniz Pişkin, denetim amaçlarının kamu hizmetlerinde kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlayarak vatandaşın mağduriyetini engellemek olduğunu söyledi.


Kaymakam Pişkin, "Amacımız, kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlayarak vatandaşımızın mağduriyetini engellemektir" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.