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Kaymakam Pişkin, arıcılık kursunu ziyaret etti

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nda açılan arı yetiştiriciliği kursunu ziyaret etti.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda açılan arı yetiştiriciliği kursunu ziyaret etti.


Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Halk Eğitim Merkezinde açılan arı yetiştiriciliği kursunu ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya geldi. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Kaymakam Pişkin, “Halk Eğitim Merkezimizde açtığımız “Arı Yetiştiriciliği Kursu”nu ziyaret ederek kursiyerlerimizle ilçemizde arıcılık faaliyetlerini geliştirmek için yapılması gerekenler üzerine fikir alışverişinde bulunduk; Tosya Kaymakamlığı olarak bu hususta yapmayı planladığımız faaliyetleri ve düşüncelerimizi paylaştık. 72 saatlik kursu tamamlayıp sertifikalarını aldıktan sonra da kendilerine yapacağımız proje ve çalışmalarla destek olmaya devam edeceğiz” dedi.


Pişkin, kursu tamamlayıp sertifikalarını aldıktan sonra da kursiyerlere proje ve çalışmalarında destek olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

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