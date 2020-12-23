Kaymakam Pişkin başkanlığında KÖYDES toplantısı gerçekleştirildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2020 yılı son encümen toplantısı yapıldı.

Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılının son encümen toplantısı Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında gerçekleştirildi. 2020 yılının genel değerlendirmesinin yapıldığı toplantı, pandemi tedbirlerine uygun olarak yapıldı. Toplantının ardından açıklamada bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğimizin yılın son Encümen Toplantısını gerçekleştirdik. 2020 yılının genel değerlendirmesini yaptığımız toplantı vesilesiyle Birlik Encümeninde görev alan arkadaşlarımıza hep birlikte ortaya koyduğumuz yoğun ve başarılı çalışma temposu, çalışmalarımıza sundukları katkı ve işbirliği için teşekkür ettik” diye konuştu.