Kaymakam Pişkin, Çanakkale Gezici Müzesini ziyaret etti

Çanakkale 1915 Gezici Müze tırının Tosya'da ilçe merkezinde ziyarete açılmasının ardından Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin de müzeyi ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kaymakam Pişkin, Çanakkale'nin her Türk vatandaşının mutlaka gitmesi ve görmesi gereken bir coğrafya olduğunu ve gitme imkanı olmayanlar için müzenin ilçeye geldiğini söyledi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Tosya Kaymakam Deniz Pişkin, “Kastamonu Valiliğimizin Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğümüzün girişimleriyle daha dar anlamda da Toplum Destekli Şube Müdürlüğümüzün koordinesiyle Çanakkale Destanının anlatıldığı Çanakkale Destanının sergilendiği müze gezici tır bugün itibariyle ilçemizde ağırlamış olduk. 2 gün boyunca buradaki amaç hem öğrencilerimize hem vatandaşlarımıza milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirici sağlamlaştırıcı ve sağlıklı bir tarih şuurunun kazandırılmasını amaçlayıcı bilgilendirici bilgilendirme sunmak. Bu anlamda bu hizmetin çok önemli olduğunu ve bunu çok önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Çünkü Çanakkale Destanı her Türk vatandaşının mutlaka gezmesi görmesi gereken bir coğrafyadır. Fakat imkanlar dahilinde buna herkes dahil olamayabilir. Gidemeyen öğrencilerimiz için vatandaşlarımız için bu destanı bir toplum manzumesi şeklinde düzenlenmiş haliyle ilçemizde öğrencilerimizin istifadesine sunmak gerçekten gurur verici. Buna öncülük eden öncelikle Kastamonu Valiliğimizi Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. İki gün boyunca hiçbir ücrete tabi tutulmaksızın ve ilçenin en işlek meydanında herkesin kolayca ulaşabileceği bir alanda ve kılavuzlarımızın eşliğinde öğrencilerimizin vatandaşlarımızın istifadesine sunmuş oluyoruz. Dün buranın Pazarı olması nedeniyle halkımızın yoğun katılımı vardı, bugün de öğrencilerimizin ve okullarımızın programlarını düzenledik. İstiyorum ki biz geçen yıl birkaç gezi düzenledik Çanakkale'ye. Şehit ailelerini, gazileri, başarılı öğrencileri götürdük Çanakkale'ye. İsteriz ki her öğrenciyi götürelim ama bu anlamda bizim eksikliğimizi mahcubiyetimizi bu gezici tır çok güzel telafi etti. Sebep olanlardan Allah razı olsun” dedi.