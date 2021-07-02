Kaymakam Pişkin, çocuklarla kitap okudu

Normalleşmenin başlamasıyla birlikte okul ziyaretlerine devam eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, proje kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Özel Harekat Müdürü Dursun Acar adına oluşturulan kütüphanede çocuklarla bir araya gelerek kitap okudu. Projeye kaldığı yerden devam eden Kaymakam Deniz Pişkin kitap okuma programının ardından yaptığı açıklamada, "Okuyan Bir Tosya Hayalim Var adıyla yürüttüğümüz proje kapsamında, Mehmet Akif Ersoy İlkokulumuzda 15 Temmuz demokrasi şehidimiz Polis Özel Harekat Müdürü Dursun Acar adına bir kütüphane oluşturmuştuk. Bugün o kütüphanede minik yavrularımızla kitap okuduk ve satranç oynadık” diye konuştu.