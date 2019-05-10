Kaymakam Pişkin, engelli ailenin iftar konuğu oldu

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya'da Camiatik Mahallesinde İbrahim Delip isimli vatandaşın evine iftar konuğu oldu. İki tane engelli çocuğu bulunan aileyle birlikte iftar açan Kaymakam Pişkin, aynı zamanda ailenin sorunlarını da dinledi. Kaymakam Pişkin, “Bu akşam iftarda İbrahim Delip kardeşimizin Camiatik Mahallesindeki evine misafir olduk. Aileyle sadece iftarımızı değil, doğuştan görme engelli iki yavrusuna şifa bulmak için çektikleri sıkıntıları da paylaştık. Belinay daha altı yaşında ama yedi kez göz ameliyatı geçirmiş. Henüz yaşını bile doldurmamış İkranur ise 3 kez ameliyat olmuş. Rabbim şifalarını versin. Delip Ailesi'nin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında ve yakınlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.