Kaymakam Pişkin, ev ziyaretleri konusunda vatandaşları uyardı

İçişleri Bakanlığınca hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Tosya'da denetimler devam ediyor. Vatandaşların ve esnafların alınan tedbirleri uyup uymadığını kontrol etmek üzere incelemelerde bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, bu kapsamda ilçenin sokak ve caddelerinde denetimde bulundu. Vatandaşları korona virüse karşı alınan tedbirlere ve sokağa çıkma kısıtlamalarına uymaları noktasında uyaran Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından şehir merkezindeki sokak ve caddelerde denetlemelerde bulunduk. Özellikle hafta sonu açık kalmasına izin verilen işyerleri ile üretim ve tedarik zinciri içerisindeki atölye ve işletmelerde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Pandemi tedbirleri doğrultusunda gösterdiğimiz bunca gayret ve çabanın asıl amacı Tosyalı kardeşlerimizin sağlığını korumaktır. Bugünkü denetimlerimizin sonucundan da anlaşılacağı üzere, Tosya'nın kısıtlama kurallarına uyduğunu görmekten büyük memnuniyet duyduk. Hassasiyetlerinden dolayı esnafımıza ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bununla birlikte kısıtlama sürecinde ev ziyaretlerinden de ısrarla kaçınmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi.