Kaymakam Pişkin, evde canı sıkılan vatandaşa sohbete gitti

Kaymakam Pişkin, sokağa çıkamayan vatandaşla sohbet ederek kedilerine de mama götürdü.

Çin'den tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarla 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması kısıtlandı. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin de, bu yasak nedeniyle bir süredir evinden çıkamayan ve 4 kedisiyle birlikte yaşayan Hüseyin Korukçu'yu evinde ziyaret ederek sohbet etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Tosya Kaymakamlığımız bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubundaki görevlilerin, vatandaşın kapısını çalmasının, halini hatırını sormasının herkes gibi kendisini de sevindireceğini ve böyle bir beklenti içinde olduğunu dile getiren amcamızın bu isteğini ben yerine getirdim. Sosyal medya üzerinden bana ilettiği mesajında, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinde 4 kedisiyle yalnız yaşadığını söyleyen Hüseyin Amcayı bugün ziyaret ettim; hem ihtiyaçlarını sorarak gönlünü yaptım hem de minik kedilere mama götürdüm” dedi.