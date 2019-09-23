İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Pişkin Fen Lisesini ziyaret etti

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Fen Lisesini ziyaret etti.


Tosya Fen Lisesini ziyaret eden Kaymakam Deniz Pişkin “Okuyan Bir Tosya Hayalim Var” projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. 12'nci sınıf öğrencileri ile biraz sohbet eden Kaymakam Deniz Pişkin, hedefleri ve gitmek istedikleri üniversiteler hakkında konuşarak tavsiyelerde bulundu. Kitap okuma sevgisi ve kitap okuma alışkanlığının öğrencilik yıllarında kazanıldığının altını çizen Kaymakam Pişkin, yeni eğitim öğretim yılında kampanyanın kaldığı yerden devam ettiğini belirterek öğrencilerle birlikte kitap okudu.


Öğrencilerle birlikte 20 dakika kitap okuyarak kampanyanın devam ettiğine dikkat çeken Kaymakam Deniz Pişkin, “Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okullarımızda öğrencilerimizle birlikte kitap okuma kampanyamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sabah güne, Tosya Fen Lisesi 12-A sınıfı öğrencilerimizle kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı üzerine sohbet ederek ve akabinde birlikte kitap okuyarak başladık” diye konuştu.


Tosya Fen Lisesi ziyaretinde Kaymakam Deniz Pişkin'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci ve Okul Müdürü Ekrem Büyükçağlayan eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.