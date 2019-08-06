Kaymakam Pişkin, hükümet konağı inşaatını inceledi

Tosya'da ilçeye uzun yıllar hizmet veren hükümet konağı binası depreme dayanıksız çıkması nedeniyle 2017 yılında yeniden yapılmak üzere yıkıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan yeni binanın çalışmaları ise geçtiğimiz ay başladı. Fore kazıkların çakıldığı Hükümet Konağı binası inşaat alanında incelemelerde bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, TOKİ Kontrolöründen inşaat ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Alanda yaptığı incelemenin ardından vaziyet planı ve kat planını da inceleyen Kaymakam Pişkin, binanın tamamlandığında mimarisi ve estetiğiyle ilçeye yakışır bir konak olacağının altını çizdi.

Bina için toplam 600 adet fore kazı çakılacağını belirten Kaymakam Pişkin, Eylül ayı sonunda temel atılmasının planlandığını söyledi.