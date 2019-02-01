Kaymakam Pişkin, işyeri temsilcileriyle bir araya geldi

Denetimlerde sigara yasağının her zamankinden daha fazla ihlal edildiği sonucuna ulaştıklarını belirten Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, işyeri temsilcilerinden bu konuda daha duyarlı olmalarını önerdi. Kaymakam Pişkin, uyarıların yanı sıra işletmecilere yasasının uygulanmasıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Her bir işyerinin Tosya'nın hizmet sektörüne ve sosyal hayatına ayrı bir katkı sağladığını belirten Pişkim, bundan dolayı da özellikle kafe ve restoran tarzı işyerlerinin ceza almasını ve kapatılmasını arzu etmediklerini ifade etti. Kaymakam Pişkin, “Bugüne kadar sigara ihlali yapan işyerlerine uygulanan idari para cezalarını, kanunun bana tanımış olduğu takdir yetkimi kullanarak minimum miktarlarda tuttum. Çünkü niyetimiz esnafımızı mağdur etmek değil. Zaten ekonomik daralma ve mevsim şartları yüzünden kazanç miktarı bir hayli düşen esnafımızın bir darbe de sigara ihlalinden yemesine gönlüm asla razı değil. Bundan dolayı herkesin bu yasağa riayet etmesini ve bizleri idari yaptırım uygulama mecburiyetinde bırakmamasını sizlerden rica ediyorum” dedi.

Toplantıda İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Karakaş da hazır bulundu.