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Kaymakam Pişkin, Karayolları 15. Bölge Müdürü Oğuzhan ile incelemelerde bulundu

Karayolları 15.

Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan ile birlikte Kastamonu'nun Tosya ilçesi Yapraklı Kavşağında incelemelerde bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, bölgedeki ulaşım sorunun çözüme kavuşturulduğunu söyledi.



Tosya ilçesinin şehir çıkış noktalarından olan ve D-100 Karayolunu ilçeye bağlayan kavşaklardan biri olan Yapraklı Kavşağında yapımın tamamlanmasının ardından ilçeye gelen Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan ve Bölge Müdürlüğü yetkilileri kavşakta ve tali yol bağlantılarında incelemelerde bulundu. İncelemelerde 15. Karayolları Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan'a Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin eşlik etti.


İncelemelerle ilgili açıklamalarda bulunan osya Kaymakamı Deniz Pişkin, “ Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan ve Bölge Müdürlüğü Yetkilileri ile birlikte İlçemiz Yapraklı Kavşağı'ndaki tali yol bağlantılarını yerinde istişare ettik. Kavşak civarındaki bağ yollarının ve Bağevi Dinlenme Tesisi'nin ana yola olan bağlantı sorununun, yan yol yöntemiyle çözüme kavuşturulması noktasında mutabık kaldığımız Bölge Müdürümüze ve çalışma arkadaşlarına ilçemiz adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

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