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Kaymakam Pişkin, konuk olduğu ev sahipleriyle kitap okudu

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, konuk olduğu ev sahipleriyle birlikte kitap okudu.


Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 5-C sınıfı öğrencisi Yağız Küllüoğlu'nun evine konuk oldu. Kaymakam Pişkin, konuk olduğu evde Yağız Küllüoğlu ve ailesiyle birlikte 20 dakika boyunca kitap okudu.


Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Okuyan Bir Tosya Hayali'mi gerçekleştirmek için ilçemizde başlatmış olduğum okuma seferberliğinin toplumun her kesimince benimsenip desteklendiğini görmek gerçekten gurur verici. Ailelerin de çocuklarıyla birlikte kitap okuması, çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığını kazanmasında şüphesiz çok önemli. Küllüoğlu Ailesi'ni bu konudaki farkındalıklarından dolayı kutluyorum” dedi.

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