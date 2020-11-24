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Kaymakam Pişkin, KÖYDES çalışmalarını inceledi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Ortalıca Köyü Aşağı Bektaşlar Mahallesi’nde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Ortalıca Köyü Aşağı Bektaşlar Mahallesi'nde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.


Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında yapımı devam eden Ortalıca köyündeki çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Pişkin, “Kaymakamlığımızın 2020 yılı KÖYDES Çalışma Programı kapsamında yaptığımız çalışma sonucu bir yerleşim yerimiz daha içme suyu sorunundan kurtuluyor. Ortalıca Köyü Aşağı Bektaşlar Mahallesi'nde yapımı devam etmekte olan 1 adet toplama odası, 80 metre drenaj, 20 metreküplük içme suyu deposu ile 1.200 metre isale hattı çalışmalarını yerinde inceledik” dedi.

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