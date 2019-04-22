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Kaymakam Pişkin mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede bulunan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.


Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, mahalle muhtarlarının talebi üzerine Tosya Kaymakamlığında mahalle muhtarlarıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda mahalle muhtarları, mahallelerindeki ihtiyaçları ve kamu hizmetlerinin sunumuyla ilgili olarak karşılaştıkları sıkıntıları Kaymakam Pişkin ile paylaştı. Mahalle muhtarları, paylaştıkları konular hakkında Kaymakam Pişkin'den yardım talebinde bulundu.


Kaymakam Pişkin ise, muhtarların soru ve sorunlarıyla yakından ilgileneceklerini belirterek, “Temsil ettikleri mahallelere en iyi hizmeti sunabilmeleri için devletin bütün kurumlarıyla muhtarlarımızın yanında olacağız” dedi.

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