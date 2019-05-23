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Kaymakam Pişkin, öğrencilerle birlikte iftar açtı

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, üniversite öğrencileriyle birlikte iftar açtı.


Tosya'da eğitimini sürdüren üniversite öğrencileri Muhammed Sonuğuralp ile Muhammed Nur Altun, sosyal medya üzerinden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'e mesaj atarak kaldıkları öğrenci evine davet etti. Öğrencilerin davetini kabul eden Kaymakam Pişkin, öğrencilerin kaldığı eve giderek iftar yaptı. Öğrencilerle bir süre de sohbet eden Kaymakam Pişkin, Ramazan ayının bereketini ve iftar sofralarının samimiyetini genç öğrencilerle paylaşmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti. İftara Tosya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Recep Keçeci de katıldı.

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