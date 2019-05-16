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Kaymakam Pişkin, öğrencilerle birlikte kitap okudu

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, öğrencilerle birlikte kitap okudu.


Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Namık Kemal Ortaokulu'nda öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra 20 dakika boyunca kitap okudu.


Kitap Okuma etkinliğinde konuşan Kaymakam Pişkin, “Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın” ve “Okuyan Bir Tosya Hayalim Var” kampanyalarını başlattığını kaydetti.


Pişkin, “Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın' kampanyamız kapsamında da bağış yoluyla temin ettiğimiz kitapların bir bölümünü Namık Kemal Ortaokulumuzun kütüphanesine teslim ettik. ‘Okuyan Bir Tosya Hayalimiz'e bir adım daha yaklaşmak için 6-A sınıfı öğrencilerimizle birlikte kitap okuduk” dedi.


Etkinliğe okulda görevli öğretmenler ve öğrenciler de eşlik etti.

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