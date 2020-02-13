Kaymakam Pişkin, öğrencilerle birlikte kitap okudu

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Okuyan Bir Tosya Hayalim Var" kampanyası kapsamında öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunu ziyaret ederek, burada öğrencilerle birlikte kitap okudu. Kitap okuma etkinliğine Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. "Okuyan Bir Tosya Hayalim Var" kampanyası kapsamında 5-A sınıfında öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Pişkin, öğrencilerle birlikte kitap okuduktan sonra onlarla okuma alışkanlığı ve kitap sevgisi üzerine sohbet etti. Kampanyanın tüm hızıyla devam ettiğini belirten Pişkin, "Kendimize ve başkalarına saygı duymayı öğrenmek, yüreğimizi ve aklımızı, doğa ve insanlık sevgisiyle doldurmak, dünyamızı, tarihimizi ve kendimizi keşfedebilmemiz için kitaplarla olan yolculuğumuz sürüyor" dedi.

Kaymakam Pişkin daha sonra , Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Demirci ile birlikte yapımı devam etmekte olan Atatürk İlkokulu inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerle çalışmalar hakkında bilgiler aldı.