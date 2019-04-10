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Kaymakam Pişkin, öğrencilerle kitap okudu

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Atatürk İlkokulunda öğrencilerle birlikte kitap okudu.


Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya'da Atatürk İlkokulunda öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra 20 dakika boyunca birlikte kitap okudu.


Kitap Okuma etkinliğinde konuşan Kaymakam Pişkin, “Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın” ve “Okuyan Bir Tosya Hayalim Var” kampanyalarını başlattığını kaydetti. Pişkin, “Çocukların okuma alışkanlığı kazanması, kelime haznesi ve düşünme yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlayacak. Kitap okumak zihin gelişimine çok büyük katkı sağlamasının yanında insanı doğru yola yönlendirerek zararlı alışkanlıklardan da korur. Çocuklarımıza kitap okumayı sevdirebilirsek, gelecekte karşılarına çıkabilecek engelleri kolayca aşabilmelerine, yaşayabilecekleri olumlu veya olumsuz olaylar karşısında sağlıklı kararlar alabilmelerine imkan sağlarız” diye konuştu.


Etkinliğe Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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