Kaymakam Pişkin, öğrencilerle kitap okudu

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya'da Mithat Boyner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra 20 dakika boyunca birlikte kitap okudu. Kitap Okuma etkinliğinde konuşan Kaymakam Pişkin, "Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın ve Okuyan Bir Tosya Hayalim Var kampanyalarını başlattık. Kampanyamız kapsamında bağış yoluyla temin ettiğimiz kitapların bir bölümünü Tosya Mithat Boyner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin yine kampanyamız kapsamında yaptırdığımız Şehit Özel Harekat Polisi Celal Yavuz Okul Kütüphanesine teslim ettik. ‘Okuyan Bir Tosya Hayali'mize bir adım daha yaklaşmak için Muhasebe Bölümü 12-A sınıfı öğrencilerimizle birlikte kitap okuduk” dedi.

Etkinliğe Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.