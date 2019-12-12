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Kaymakam Pişkin, öğrencilerle kitap okudu

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda öğrencilerle birlikte kitap okudu.


Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya'da Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra 30 dakika boyunca birlikte kitap okudu. Kitap Okuma etkinliğinde konuşan Kaymakam Pişkin, “Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın” ve “Okuyan Bir Tosya Hayalim Var” kampanyalarını başlattığını kaydetti. Pişkin, “Çocuklarımıza kitap okumayı sevdirebilirsek, gelecekte karşılarına çıkabilecek engelleri kolayca aşabilmelerine, yaşayabilecekleri olumlu veya olumsuz olaylar karşısında sağlıklı kararlar alabilmelerine imkan sağlarız. Okuyan bir Tosya hayaliniz varsa, elbette bu hayali çocuklar olmaksızın gerçek kılamazsınız. Çünkü geleceği onlar şekillendirecek, hayallerimiz onların sayesinde gerçek olacak" diye konuştu.

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