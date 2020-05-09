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Kaymakam Pişkin okul inşaatlarında incelemelerde bulundu

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede yapımı devam eden okul binalarında incelemelerde bulundu.


Kastamonu'nun Tosya ilçesinde deprem dayanıklılık testini geçemeyen ve yenisi yapılmak üzere yıkılan Atatürk ve Yavuz Selim İlkokulu inşaatları hızla devam ediyor. İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, kısa sürede bitirilmesi planlanan okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.


İlk olarak ilçenin Çatma Mahallesinde inşa edilen Atatürk İlkokulu'nu inceleyen Kaymakam Deniz Pişkin, daha sonra ilçenin Harsat Mahallesine geçerek burada yapımı devam eden Yavuz Selim İlkokulu inşaatını inceledi.


Çalışmalar ve süreç hakkında firma yetkililerinden bilgi alan Kaymakam Deniz Pişkin, “Yapımı devam etmekte olan Atatürk İlkokulu ile Yavuz Selim İlkokulu inşaatlarında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldık” diye konuştu.


İncelemelerde Kaymakam Deniz Pişkin'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci eşlik etti.

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