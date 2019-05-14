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Kaymakam Pişkin, sahurda emniyet personeliyle bir araya geldi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, sahurda Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle bir araya geldi.


Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışan personelle birlikte sahur yaptı. Polis ekipleriyle bir süre sohbet eden Kaymakam Pişkin, “Vatandaşımızın huzur ve güvenliği için 24 saat kesintisiz görevinin başında olan İlçe Emniyet Müdürlüğümüz personeli ile sahurda bir araya gelmekten mutluluk duyduk. Büyük bir özveri ve disiplin anlayışı içerisinde görevini yapan tüm emniyet güçlerimizi, Rabbim her türlü kaza ve beladan muhafaza eylesin” dedi.

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