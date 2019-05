Kaymakam Pişkin, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi

Tosya'da bir restoranda gerçekleştirilen iftar programında konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, devlet olarak her zaman gazi, gazi aileleri ve şehit yakınlarının yanında olduklarını söyledi. Kaymakam Pişkin, “Kahramanlarımızın kendilerine olan emanetlerine ve bıraktıkları mirasa ilelebet sahip çıkacağız. Her yıl yaptığımız gibi bu yıl da mübarek ramazan ayındaki ilk iftar soframızı Kaymakamlığımızın ev sahipliğinde şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve yakınlarıyla paylaşmaktan gurur ve mutluluk duyduk. Devletimizin, bu aziz vatan uğruna gövdesini düşmana siper eden ve bir an olsun vatan savunmasında gözünü kırpmayan kıymetli kardeşlerimiz, babalarımız ve ağabeylerimizin yanında olduğunu belirtmek isteriz. Devletimizin kapıları tüm vatandaşlarımıza olduğu gibi kıymetli gazi ve şehit yakınlarına da sonuna kadar açıktır” dedi.

İftar programına Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, Jandarma İlçe Komutanı Jandarma Üsteğmen Özgün Yapağı, MHP İlçe Başkanı Mustafa Dündar Özurgancı, İlçe Müftü Vekili Nuri İbrahim Ateş, Tosya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Recep Keçeci, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları katıldı.