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Kaymakam Pişkin, Sofular Köyünü ziyaret etti

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Sofular Köyünü ziyaret ederek burada vatandaşlarla bir araya geldi.


Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Sofular Köyünü ziyaret etti. Ziyarette köylülerle bir araya gelen Kaymakam Pişkin, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.


Kaymakam Pişkin, “Kış mevsiminin ardından yeniden başladığımız köy ziyaretlerimizi u yılda sürdürüyoruz. Ziyaretler kapsamında ilk durağımız Sofular Köyü oldu. Köylülerimizle hasbıhal ettik, camilerimizin genel durumunu yerinde gördük. Engelli, hasta ve yaşlılarımızı evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını sorduk” dedi.

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