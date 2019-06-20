Kaymakam Pişkin ve Başkan Kavaklıgil'den Rektöre ziyaret

Dr. Ahmet Hamdi Topal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, beraberinde Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ile birlikte Kastamonu Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Kaymakam Pişkin, “Göreve yeni atanan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'a, Tosya ilçe heyeti olarak hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Tosya Uygulamalı Bilimler Fakültesinin açılması ve Açıköğretim Sınavlarının ilçemizde gerçekleştirilmesi için taleplerimizi dile getirerek konuları daha detaylı görüşmek ve yerinde inceleme yapmak üzere kendilerini ilçemize davet ettik” dedi.