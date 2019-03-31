Kaymakam Pişkin ve Başkan Şahin oyunu kullandı

31 Mart mahalli idareler seçimlerinde toplam 142 sandığın bulunduğu Tosya ilçesinde oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

Oy verme işleminin başlamasıyla birlikte vatandaşlar oylarını kullanmak için sandıkların bulunduğu okullara gelmeye başladı. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'de oyunu kullanmak için Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geldi. 1072 nolu sandıkta oyunu kullanan Kaymakam Deniz Pişkin çıkışta yaptığı açıklamada; “Bu saat itibariyle seçme hakkımı kullanarak vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Seçimlerin güvenli ortamda yapılabilmesi için gerekli tedbirleri aldık. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Emniyet güçlerimiz, sandık kurulu görevlilerimiz sahadalar. Seçimlerin huzur içinde geçmesini diliyor, ilçemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Şahin oyunu kullandı

Tosya Belediye Başkanı ve Ak Parti Tosya Belediye Başkan Adayı Kazım Şahin oyunu kullanmak için Tosya Mithat Boyner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geldi. 1021 nolu sandıkta oyunu kullanan Başkan Şahin çıkışta gazetecilere yaptığı açıklama; “Yerel bir seçim süreci yaşıyoruz. Bugüne kadar bütün siyasi partiler çalışmalarını yaptı, kendilerini anlattı. Sayın Cumhurbaşkanımız her defasında bu seçimlerin önemini anlattı, bizde sahada anlattık. Bütün sandıkları dolaştık. İlçemizde herhangi bir sorun yok. Huzur için bir seçim süreci geçiriyoruz. Halkımız kimi tercih ederse belediye başkanı o olacak. Ben seçimlerin ilçemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.