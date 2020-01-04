Kaymakam Pişkin'e teşekkür ziyareti

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Yağcılar Köyü sakinleri İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Yağcılar Köyü'ne getirilen altyapı hizmetlerinin ardından İstanbul'da ikamet eden köy sakinlerinden dernek başkanı Necdet Aykırıoğlu ve üyeler Köy Muhtarı Osman Namlı ile birlikte Kaymakam Deniz Pişkin'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Deniz Pişkin'i makamında ziyaret eden Yağcılar Köyü sakinleri köylerine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederek tablo hediye etti.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, “Köylerine getirilen altyapı hizmetleri için İstanbul'dan teşekkür ziyaretine gelen Yağcılar Köyü Dernek Başkanı Necdet Aykıroğlu ve Üyeleri ile Köy Muhtarı Osman Namlı'ya, ben de duyarlılıkları ve nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.