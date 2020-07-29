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Kaymakam Sağlam Cide'de göreve başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan son kararnameyle Cide Kaymakamlığına atanan Ömer Sağlam, ilçeye gelerek görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan son kararnameyle Cide Kaymakamlığına atanan Ömer Sağlam, ilçeye gelerek görevine başladı.


İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün atama kararı ile Cide Kaymakamlığına asaleten atanan Kaymakam Ömer Sağlam, ilçeye gelerek görevine başladı. Görevine başlayan Kaymakam Ömer Sağlam, “Cide ilçemiz çok güzel bir yer. Daha önce komşu ilçemiz Şenpazar'da 2 yıl görev yaptım. Dolayısıyla bölgeye yabancı değilim. İlçede en büyük sorun yol konusu olduğu biliyorum. İnşallah ilçemize hayırlı hizmetlerde bulunacağız” dedi.

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