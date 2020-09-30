İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Sağlam, Vali Çakır'a çalışmaları anlattı

Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, bir dizi inceleme için ilçeye gelen Kastamonu Valisi Avni Çakır’a ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, bir dizi inceleme için ilçeye gelen Kastamonu Valisi Avni Çakır'a ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Cide Kaymakamı Ömer Sağlam tarafından ilçe girişinde karşılanan Vali Avni Çakır, ilk olarak Loç Vadisi ile Güren bölgesinde bulunan Şenköy-Okçular ve Ovacık-Hacıahmet grup köy yollarında incelemelerde bulundu. İnceleme sonrasında Çamdibi köyünde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra Malyas Kanyonuna geçen Vali Avni Çakır, Gideros Koyunda da incelemelerde bulunarak Kaymakam Ömer Sağlam'dan bilgi aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.