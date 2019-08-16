Kaymakamlık ve belediye arasında KÖYDES protokolü imzalandı

Tosya Kaymakamlığı, Köylere Hizmet Götürme Birliği çalışma programı kapsamında köy yollarına yapılacak düzeltmeler ve çalışmalarda kullanılacak olan asfalt malzemesi Tosya Belediyesi ile rotmiks için protokol imzaladı.

Protokol kapsamında Tosya Belediyesi ait asfalt plentinde üretilecek olan rotmiks Tosya Kaymakamlığı tarafından köy yollarında kullanılacak.

Kaymakamlık makamında düzenlenen törende Kaymakam Deniz Pişkin ve Başkan Volkan Kavaklıgil imzaların atılmasının ardından tokalaşarak poz verdi.

Protokolün imzalanmasının ardından açıklama yapan Kaymakam Pişkin, “imzalamış olduğumuz protokol 2019 yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği çalışma programı içerisinde yer alan, köy yollarına serilecek olan rotmiks üretiminin belediye tarafından yapılmasını sağlayan bir protokol. Belediyemiz bu anlamda asfalt plenti imkanı olduğu için malzemeyi üretecek, biz de Tosya Kaymakamlığı olarak köylerimizin yollarında meydana gelen arızaları bu Rotmiks malzeme ile nakliyesi, sermesi ve sıkıştırılması Kaymakamlığımıza ait olmak üzere sereceğiz ve böyle bu iş birliği çerçevesinde 650 ton Rotmiks malzemesi köy yollarımızla buluşturulmuş olacak. Köylerimize hayırlı olsun. Bu iş birliği çerçevesinde bize kolaylık sağlayan Tosya Belediyesi'ne ve Belediye Başkanımız Volkan Kavaklıgil'e teşekkür ediyorum” dedi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, “Biz de Tosya Belediye Başkanlığı olarak elimizdeki imkanlarımızı memlekete hizmet noktasında Kaymakamlığımızla birlikte iş birliği içerisinde sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki dönemlerde de Kaymakamlığımızın, Tosyamızın hangi noktada taşın altına elimizi koyabileceksek bu şekilde hizmet etmeye hep birlikte devam edeceğiz. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi.

Tosya Kaymakamlığında yapılan imza törenine Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Recep Keçeci, İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin Örü, Şerafettin Çiçek ve Cihan Çetin ile birlik üyesi Dağardı Köyü Muhtarı Selami Karadaş ile Yeni Sapaca Köyü Muhtarı Ali Türkmen katıldı.