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Kaymakamlıkta yangın paniği

Kastamonu’nun Hanönü Kaymakamlığında kablodan çıktığı tahmin edilen yangın paniğe yol açtı.

Kastamonu'nun Hanönü Kaymakamlığında kablodan çıktığı tahmin edilen yangın paniğe yol açtı.


Edinilen bilgiye göre, Hanönü Kaymakamlık binasının ikinci katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ve kaymakamlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü.


Yapılan incelemede kablodan çıktığı tahmin edilen yangın hakkında bilgi veren Kaymakam Hasan Doğan, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını, olayla ilgili adli ve idari soruşturma yapılacağını söyledi.

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