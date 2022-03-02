Kaymakcı: “Kastamonu, 20 yılda 20 milyon avroluk AB fonundan yararlandı”

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Kastamonu'ya 20 yılda 20 milyon avroluk AB fonundan yararlandığını söyledi.

Türkiye A Milli Hentbol Takımının İzlanda maçı için Kastamonu'ya gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Kastamonu Valiliğini ziyaret ederek Vali Avni Çakır ile görüştü. Ardından Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu'yla da görüşen Bakan Yardımcısı Kaymakcı, “İl İl Avrupa Birliği-6: Kastamonu” konulu konferansa katıldı.

Ziyaretlerde açıklamada bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, “Kastamonu, son 20 yılda yaklaşık 20 milyon avroluk bir Avrupa Birliği Fonundan yararlanmasını bildi. Kastamonu Erasmus gibi, Avrupa Dayanışma Programı gibi programlara etkin katılan, merkeziyle ve ilçeleriyle kendini gösteren bir ilimiz. Umarım önümüzdeki dönemde çok daha projelere birlikte imza atacağız” dedi.

Kastamonu'nun AB mali işbirliği ve birlik programlarında çok etkin bir il olduğuna dikkat çeken Kaymakcı, “Memleketime gelmekten gurur duyuyorum. Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde yerel yönetimlerle yakın çalışmayı, yerel yönetimlerle AB sürecimizde yapabilecekleri konusunda yapabileceklerini aktarmayı çok önemsiyoruz. İl il Avrupa Birliği buluşmalarımız var. Bu çerçevede Kastamonu'ya geldik. Bu toplantıda Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri üzerine kısa bir değerlendirme yapacağız. Daha sonra Avrupa Birliği üyelik sürecinde özellikle yerel yönetimlerimizin yararlanabileceği mali imkanlar, işbirliği imkanları, ortaklıklar, üniversitelerimiz, iş dünyamız, gençlere, çıraklara, kalfalara, sporculara verebileceğimiz imkanlara ilişkin bir söyleşi yapacağız. Kastamonu hemşehrilerimizin de bu süreçte etkin olmalarını teşvik edeceğiz. Bildiğiniz gibi Kastamonu Avrupa Birliğiyle mali işbirliği ve birlik programları kapsamında çok etkin bir il. Ben bu vesileyle Valiliğimize, Belediye Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Kastamonu son 20 yılda yaklaşık 20 milyon Avroluk bir Avrupa Birliği Fonundan yararlanmasını bildi. Bildiğiniz gibi şehirdeki Katı Atık Arıtma Tesisi, Orman Ürünlerini Ortak İşleme Tesisi, İş Geliştirme Merkezi gibi Kastamonu'ya çok yarar sağlayan, Kastamonu halkına doğrudan hizmet sunan projeleri de Türkiye-Avrupa Birliği ortaklığıyla gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda Kastamonu Erasmus gibi, Avrupa Dayanışma Programı gibi programlara etkin katılan, merkeziyle ve ilçeleriyle kendini gösteren bir ilimiz. Umarım önümüzdeki dönemde çok daha projelere birlikte imza atacağız” diye konuştu.