"Kayseri pastırması mı, Kastamonu pastırması mı" sorusuna Bakan Yumaklı'dan esprili cevap

Kastamonu'da kendisine pastırma ikram eden esnafın, "Sizce Kayseri pastırması mı, Kastamonu pastırması mı" sorusuna esprili bir şekilde cevap veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hayatta o kavgaya girmem. İkisi farklı kategorideler, yarıştırmamak lazım" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ziyaret ettiği Kastamonu'da bir dizi programa katıldı. Öğle namazını il merkezinde bulunan Tarihi Nasrullah Kadı Camii'nde kılan Bakan Yumaklı, daha sonra tarihi meydandaki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Bakan Yumaklı, taleplerini dinledi. Esnaf gezisi sırasında Bakan Yumaklı'ya pastırma ikram eden bir esnaf, "Sizce Kayseri pastırması mı, Kastamonu pastırması mı" diye sordu. Esnafın sorusuna cevap veren Bakan Yumaklı, "Hayatta o kavgaya girmem. İkisi farklı kategorideler, yarıştırmamak lazım. Ben Kastamonu pastırmasının temsilini, savunmasını yapıyorum" dedi.