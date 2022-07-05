Kedilerin yaraladığı nesli tükenmekte olan 'kelaynak' koruma altına alındı

Kastamonu'da parkta kedilerin saldırısından kurtarılan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kelaynak, koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesinde parkta kedilerin saldırdığı ve göğüs kısmından yaralandığı belirlenen, nesli tükenme tehlikesi altında olan kelaynak kuşu, vatandaşlar tarafından kedilerin saldırısında kurtarıldı. Daha sonra vatandaşlar beslemeye çalıştıkları kelaynak için Doğa Korum ve Milli Park Şube Müdürlüğü ekiplerinden destek istedi. Ekipler tarafından teslim alınan kelaynak, tedavi altına alındı.

Kelaynağı kedilerden kurtardıktan sonr beslemeye çalıştıklarını belirten Yusuf Ok, “Yaralı haldeki Kelaynak kuşunu kedilerin elinden kurtardık. Göğüs kısmında yarası var. Sonrasında öğrendik ki nesli tükenmekte olan bir kuş türüymüş. Biz de koruma altına aldık ve besliyoruz. Yetkililere, Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekiplerine haber verdik. Elimizden geldiği kadarıyla sahip çıktık. Yarası büyük, elimizden geleni yaptık ama bir şey yiyemiyor. Burada yemek yemesi için baya uğraştık ama yediremedik” dedi.