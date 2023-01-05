İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Kastamonu’da kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

Kastamonu'da kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.


Olay, Kastamonu merkez Kuzey Kent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Milliyetçi Hareket Partisi Taşköprü eski kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu (41), kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine eve gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Memioğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı.


Memioğlu'nun ölüm sebebi ise yapılacak otopsi incelemesinin ardından belirleneceği öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.