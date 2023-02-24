Kenevir için yabancı yatırımlar Kastamonu'ya getirildi

Çin, Almanya, Amerika ve Kanada'da kenevir sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kastamonu İş Adamları Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Avukat Dr. Fikret Özkan, kenevir ile ilgili çalışmalarını devam ettiriyor. Dr. Fikret Özkan'ın organize ettiği yatırım sektöründe Dünya'da söz sahibi olan Çin ve Almanya'nın dev şirketlerinin sahipleri ve CEO'su Kastamonu'nun Taşköprü ilçesini ziyaret etti.

Kenevir tekstili üretiminde Dünya'da söz sahibi olan Çin merkezli ‘Hemp Fortex' firmasının Başkanı Ding Hongliang, 'Hemp Age' firmasının CEO'su Almanya'dan Robert Hertel, Dünya'nın en ünlü kendir eksperlerinden biri olan Amerikalı Robert H. Clark, yine kendir tekstili konusunda öncü yatırımcılarından ‘Hembpbouguet' firmasının sahibi Kanada'dan Türk iş adamı Emir Polat, Taşköprü ilçesinde kenevir ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kastamonu İş Adamları Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Avukat Dr. Fikret Özkan, kendirin hem ilaç sanayiinde hem de tekstil sanayiinde çok önemli ve stratejik bir tarım ürünü olduğunu belirterek, "Teknoloji transferi, yatırım ve Taşköprü'de kendir lifi ile tekstil ürünlerinin üretimi ve Dünya'ya pazarlanması konusunda çok önemli adımlar attık. Yakın bir gelecekte yerel işletmelerle ortak projeler gerçekleştirilecek. Depremin yaralarını sarmaya çalıştığımız şu günlerde böylesine önemli bir yatırım gezisinin Taşköprü'de gerçekleşmesi bir nebzede olsa yaralarımıza merhem oldu” dedi.

Yabancı yatırımcılarının Taşköprü'ye getirilmesini sağlayan Özkan, meselenin memleket meselesi olduğunu ifade ederek, gelişmelerden umutlu olduğunu söyledi.

Çinli Hemp Fortex firması, teknoloji yatırımının ardından yılda 30 bin ton kendir alım garantisi verirken, Alman Hemp Age firması da Taşköprü'de kurulacak modern bir fabrika için sermaye koyabileceğini kaydettiler.