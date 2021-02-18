kentte ilk kez uygulanan yöntem hastanın şifası oldu

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören bir hastanın yüzde 100 tıkalı sağ kalp damarı, kentte ilk kez uygulanan el üstünden müdahale ile açıldı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Uzmanı Dr. Zeki Çetinkaya ve ekibi, 56 yaşında Celal Peşman'ın yüzde 100 kapalı sağ kalp damarı el üstünden yapılan anjiyoyla açarak sağlığına kavuşturdu. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Zeki Çatinkaya, Kastamonu'da ilk kez yapılan el üstü anjiyo ile kapalı damarı açtıklarını belirterek, “KEAH'de el üstünden ilk kez yaptığımız anjiyo ile başlatmış olduk. Sayılı merkezlerde uygulanabilen bu yöntemle ilgili olarak hastalarımızın artık ileri kalp merkezlerine gitmeden uygun olan hastalarımıza konforlu bir şekilde el üstünden anjiyolarını çok rahat bir şekilde yapabileceğiz. Bu kapsamda 56 yaşında Celal Peşman isimli hastamız kalp krizi nedeniyle hastanemize başvurdu. Yaptığımız incelemede sağ kalp damarının yüzde 100 kapalı olduğunu gördük. Hemen karar verip el üstünden anjiyosunu yaptık. Anjiyografiler sıklıkla kasıktan ve son zamanlarda bilekten yapılmaktadır. Dünyada yeni trend olan el üzerinden yapılan anjiyografiyi ileri merkezlere gidilmeden KEAH hastanemizde çok rahat bir şekilde yapacağız” dedi.

Sağ kalp damarı yüzde 100 kapalı olan ve el üstünden yapılan anjiyoyla açılarak sağlığına kavuşan 56 yaşındaki Celal Peşmanda ise, “Oh be dünya varmış. Ankaralara gitmeden kalp damarımı açtılar. Sağlığıma kavuştum. Doktorlarımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.