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Kepçe yüklü kamyon telefon direklerini yıktı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde kasasında tomruk yükleyici olarak kullanılan traktör kepçe bulunan kamyon, telefon direklerini yıktı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde kasasında tomruk yükleyici olarak kullanılan traktör kepçe bulunan kamyon, telefon direklerini yıktı.


Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi Onur Sokak'ta kasasında tomruk yükleyici olarak kullanılan traktör kepçe bulunan 37 HC 944 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir sebepten yolun kenarında bulunan telefon direklerini yıkarak, kablolara zarar verdi. Bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri tutanak düzenleyerek olayla ilgili soruşturma başlattı.

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