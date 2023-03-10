Keşkek fırınında korkutan yangın

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde keşkek fırınında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Olay, Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlara ait yöresel keşkek ve ekmek pişirilen fırınında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın evlere sıçramadan söndürüldü.