İhlas Haber Ajansı

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Kesme motorunu bilerken kalbine yenik düştü

Kastamonu’nda kesme motorunu bilediği sırada kalp krizi geçiren vatandaş, hayatını kaybetti.

Kastamonu'nda kesme motorunu bilediği sırada kalp krizi geçiren vatandaş, hayatını kaybetti.


Olay, Kastamonu Hepkebirler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Cafer Tot, evinin alt kısmında kesme motorunu bilediği sırada fenalaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalp krizi geçirdiği belirlenen Cafer Tot, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tot'un cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.


Tot'un cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuzyaka Çakıllı köyünde aile kabristanlığında toprağa verildi.

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