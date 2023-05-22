Kestane ağaçlarına zarar veren gal arısıyla mücadele sürüyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kestane ağaçlarına büyük zarar veren gal arısıyla mücadelede kullanılan böcekler, ormanlık alanlara bırakıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kestane rekoltesini düşüren gal arısıyla mücadele amacıyla laboratuvarda üretilen 900 böcek, kestane ormanlarının olduğu bölgede doğaya bırakıldı. Laboratuvarda üretilen böceklerin ormana salınmasıyla ilgili düzenlenen törende konuşan Bozkurt Orman İşletme Müdürü Fatih Çalışkan, “Bozkurt ormanlarımızda görülmeye başlayan kestane gal arısına karşı böceklerimizi salıyoruz. Bugün saldığımız 900 'Torymus Sinensis' böceğimiz kestane gal arısına karşı yırtıcısı olarak etkisini gösterecek. 25 kilometre mesafede etkili olacak bu çalışmayı daha sonra biyoteknik çalışmalarla destekleyeceğiz ve bu sayede 'Torymus Sinensis' böceğinin bölgemizde çoğalması sağlanacak” dedi.

Bölgedeki vatandaşların bu mücadeleye destek vermesi gerektiğini ifade eden Çalışkan, “'Torymus Sinensis' böceğimizi bıraktığımız bu bölgede vatandaşlarımızdan ricamız buradaki kestane ağaçlarındaki yaprakları kestane toplamak için sırıkla düşürmesinler. Bu böcek yapraklardaki gal arılarına saldıracaklar. Biz de kasım ayında bu bölgedeki yaprakları toplayarak içinde çoğalan böcekleri yeniden daha fazla bölgelere salacağız” diye konuştu.

Konuşmanın ardından laboratuvarda üretilen 900 adet 'Torymus Sinensis' böceği, kestane ağaçlarına salındı.