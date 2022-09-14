Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Daday ilçesinde kestiği ağacın üzerine devrilmesi neticesinde ağır yaralanan orman işçisi hayatını kaybetti.

Olay, Daday ilçesine bağlı Çamkonak köyü Eğriceova yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman işçisi Yaşar Sarıcı'nın üzerine kestiği ağaç devrildi. Devrilen ağacın altında kalan Sarıcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen işçinin cenazesi, cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Daday Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.