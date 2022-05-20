Kilolarca bakır kabloyu çalarak satan şahıs yakayı ele verdi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 45 kilogram bakır kabloyu çalarak başkasına satan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Çayözü köyünde 45 kilogram bakır kabloyu çalan şahıs kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde R.A. (30) isimli şahsın bakır kabloyu çaldığı ve aynı gün içerisinde S.E. (37) isimli şahsa 4 bin 500 TL karşılığında sattığı tespit edildi. R.A., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan R.A. adliyeye sevk edildi.