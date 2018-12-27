İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırgızistan heyeti, Başkan Babaş'ı ziyaret etti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kastamonu’ya gelen Kırgızistan heyeti, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ı ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kastamonu'ya gelen Kırgızistan heyeti, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı ziyaret etti.


Çeşitli temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kastamonu'ya gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Devlet Politikaları ve Kurumsal Yapılanma Danışmanı Bakıtbek Narbekov, Talas Valisi Marat Murataliev, Talas Belediye Başkanı Aydarbek Cusupbekov, Tomok Belediye Başkanı Daniyar Amangeldiev, beraberinde Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ile birlikte Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı ziyaret etti. Ziyarette şehir hakkında bilgiler alan Kırgızistan heyeti, ardından kendi bölgeleri hakkında da bilgiler verdi. Ziyaretin ardından Başkan Babaş'a Kırgızistan heyeti tarafından çeşitli hediyeler verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.