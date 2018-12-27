Kırgızistan heyeti, Başkan Babaş'ı ziyaret etti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kastamonu'ya gelen Kırgızistan heyeti, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kastamonu'ya gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Devlet Politikaları ve Kurumsal Yapılanma Danışmanı Bakıtbek Narbekov, Talas Valisi Marat Murataliev, Talas Belediye Başkanı Aydarbek Cusupbekov, Tomok Belediye Başkanı Daniyar Amangeldiev, beraberinde Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ile birlikte Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı ziyaret etti. Ziyarette şehir hakkında bilgiler alan Kırgızistan heyeti, ardından kendi bölgeleri hakkında da bilgiler verdi. Ziyaretin ardından Başkan Babaş'a Kırgızistan heyeti tarafından çeşitli hediyeler verildi.