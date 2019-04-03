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Kızılay, Cide'de yangınzedeleri yardımda bulundu

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Cide’de çıkan yangın sonucu evsiz kalan aileye yardımda bulundu.

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Cide'de çıkan yangın sonucu evsiz kalan aileye yardımda bulundu.


Cide'ye bağlı İshakça köyünde Ali Yılmaz'a ait iki katlı ahşap ev, elektrik kontağından çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan evde 3'çü çocuk olmak üzere 6 kişinin ikamet ettiği öğrenildi. Yangının ardından Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Cide ilçesine bağlı İshakça Köyüne giderek evi yanan Yılmaz ailesine yardımda bulundu. Giyecek, yiyecek ve yatacak gibi çeşitli yardımlarda bulunan Türk Kızılayı, ayrıca yangın yerinde de incelemeler yaptı.

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