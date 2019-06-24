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Kızılay'a Tosya'da 200 ünite kan bağışı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Türk Kızılay’ına 200 ünite kan bağışı yapıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Türk Kızılay'ına 200 ünite kan bağışı yapıldı.


Üç aylık periyodik zaman diliminde kan bağışı düzenleyen Türk Kızılay'ı Tosya ilçesinde 2019 yılının ikinci kan bağışı kampanyasını başlatıldı. İlçenin Cumhuriyet Meydanında konuşlanan kan bağış tırında Kızılay Kastamonu Şubesinden gelen ekipler tarafından kan alımı yapıldı. Yoğun başvurunun olduğu kan bağışı kampanyasında yaklaşık 200 ünite kan bağışı yapıldı.

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