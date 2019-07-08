Kızılay'dan Kabalar Köyüne battaniye yardımı

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Taşköprü'de çıkan yangında evsiz kalan yangınzedelere battaniye ve gıda kolisi yardımında bulundu.

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Taşköprü ilçesinde 5 evin yandığı ve 6 ailenin evsiz kaldığı Kabalar Köyünde yangınzedelere yardımda bulundu. Yangınzede ailelere yatak, battaniye, gıda kolisi ve acil yardım malzemesi dağıtıldı. Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, “Taşköprü ilçemize bağlı Kabalar Köyünde 5 evin tamamen kullanılamaz hale geldiği yangın sonrasında Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ve Türk Kızılay Taşköprü Temsilciliği olarak yangında zarar gören ailelere yatak battaniye gıda kolisi ve acil yardım malzemeleri dağıtımı gerçekleştirdik. Rabbim her türlü felaketlerden muhafaza eylesin” dedi.